Niğde'de 34 Polis Açığa Alındı

Niğde'de aralarında Komiser ve Komiser yardımcılarının da bulunduğu toplam 34 emniyet mensubu görevden uzaklaştırıldı.



Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırıldı. Ankara merkezli operasyon çerçevesinde Niğde'den aralarında komiser ve komiser yardımcılarının da bulunduğu toplam 34 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. - NİĞDE