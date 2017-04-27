Niğde'de 34 Polis Açığa Alındı
Niğde’de aralarında Komiser ve Komiser yardımcılarının da bulunduğu toplam 34 emniyet mensubu görevden uzaklaştırıldı.
Niğde'de aralarında Komiser ve Komiser yardımcılarının da bulunduğu toplam 34 emniyet mensubu görevden uzaklaştırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırıldı. Ankara merkezli operasyon çerçevesinde Niğde'den aralarında komiser ve komiser yardımcılarının da bulunduğu toplam 34 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. - NİĞDE