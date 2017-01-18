Niğde'de 3 Kişi Fetö'den Gözaltına Alındı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 1 polis, 1 astsubay ve yapılanmanın sözde sohbet imamı göz altına alındı.



Alınan bilgilere göre Fettullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Niğde Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Büro Amirliği (KOM) ekipleri tarafından soruşturma doyası kapsamında yapılanmanın üst düzey sohbet imamı olan A.Y, Şırnak'ta görev yapan ve açığa aldığı öğrenilen Niğdeli Astsubay Y.G ve Polis F.Y.'nin göz altına alındığı öğrenildi. - NİĞDE