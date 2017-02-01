Niğde'de 25 Bin Kaçak Sigara, 450 Kilo Tütün ve 200 Şişe Alkol İmha Edildi

Niğde'de ele geçirilen kaçak sigara, tütün ve alkol yakılarak imha edildi.



Edinilen bilgilere göre, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ele geçirilen 25 bin paket kaçak sigara, 450 kilogram kaçak tütün ve 200 şişe tarihi geçmiş kaçak alkol polis ve belediye zabıta ekipleri tarafından yakılarak imha edildi. - NİĞDE