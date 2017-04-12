Niğde'de 235 Bin 896 Seçmen Oy Kullanacak

Yeni Anayasa Değişikliği'ne ilişkin 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak halk oylamasında Niğde'de toplam 235 Bin 896 seçmen 717 sandıkta oy kullanacaklar.



16 Nisan'da yapılacak olan 18 maddelik Anayasa değişikliğini oylamak için Niğde ve İlçelerinde yapılacak olan halk oylamasında 235 Bin 896 seçmen 717 sandıkta "Evet" veya "Hayır" oyu vermek için sandığa gidecek.



Niğde Merkez ve Merkeze bağlı Köy ve Kasabalarda Referandumda 140 bin 944 seçmen 396 sandıkta 18 maddelik anayasa değişikliği için "Evet" veya "Hayır" oyu kullanacak.



16 Nisan Pazar günü yapılacak olan Referandum oylamasında Niğde merkez ve merkeze bağlı köy ve kasabalarda 396 sandıkta 140 Bin 944 seçmen, Bor ilçesinde 43 bin 264 seçmen 132 adet sandıkta, Altunhisar ilçesinde 8 bin 977 seçmen 28 adet sandıkta, Çiftlik ilçesinde 54 sandıkta 17 bin 296 seçmen, Ulukışla ilçesinde 69 sandıkta 15 Bin 816 seçmen, Çamardı ilçesinde 38 sandıkta 9 Bin 499 seçmen referandum da oy kullanmak için sandığa gidecek. - NİĞDE