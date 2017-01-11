NİĞDE'nin Ulukışla ve Çiftlik ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
Niğde'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ulukışla ve Çiftlik ilçelerinde kaymakamlıklarca alınan kararlar doğrultusunda okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. - Niğde
Niğde'de 2 İlçede Okullara Kar Tatili
NİĞDE'nin Ulukışla ve Çiftlik ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
NİĞDE'nin Ulukışla ve Çiftlik ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
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