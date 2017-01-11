Niğde'de 2 İlçede Okullara Kar Tatili

NİĞDE'nin Ulukışla ve Çiftlik ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.



Niğde'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ulukışla ve Çiftlik ilçelerinde kaymakamlıklarca alınan kararlar doğrultusunda okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. - Niğde