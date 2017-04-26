Niğde CHP'li Güler'den Tarihi Binalara Bakım Çağrısı

CHP'li Güler'den tarihi binalara bakım çağrısı



CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, harabe halindeki tarihi konakların restore edilmesini isteyerek, bunun ekonomiye olumlu katkısı olacağını söyledi. Gaziantep, Malatya, Safranbolu gibi tarihi dokusu bulunan şehirlerde bu durumdaki binaların bakımlarının yapıldığını belirten Milletvekili Güler "Ekonomik getiri sağlayabilecek özellikte ve güzellikte tarihi yerlerimiz var. Niğde, Bor, Kayırlı, Yeşilburç, Kurdunus, Hamamlı, Kumluca ve Fertek'te yüzlerce yapının geleceğe taşıması, Niğde açısından tarihsel dokunun zenginliği sergileyen eserler olarak çok önemli. Bu tarihi mekanlar geçmişin değerlerini yansıtan kültür evleri olabilir" dedi.