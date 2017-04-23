Niğde Bir Ay Önce Yaralandı, Görevine Döndü, Bu Sabah Şehit Düştü

Bir ay önce yaralandı, görevine döndü, bu sabah şehit düştü



ŞIRNAK'TA bu sabah güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, jandarma uzman çavuş 26 yaşındaki Efe Osman Apaydın şehit oldu. Şehit uzman çavuş Apaydın'ın bir ay önce de çatışmada yaralandığı ortaya çıktı



Bestler- Dereler bölgesinde Elmadağı güney eteklerinde sabah 07.00 sıralarında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle, sıhhiye olan jandarma uzman çavuş Efe Osman Apaydın, ağır yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülen uzman çavuş Apaydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.



Üç yıllık uzman çavuş olan, Meltem Apaydın'la evli 2 çocuk babası Efe Osman Apaydın'ın şehit düştüğü haberi, Niğde'de oturan baba evine askeri yetkililer tarafından verildi.



Uzman çavuş Efe Osman Apaydın'ın 24 Mart'ta yine teröristlerle çıkan çatışmada omzundan yaralandığı tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar görevine döndüğü belirtildi.



Şehit Efe Osman Apaydın, Niğde'de toprağa verilecek.