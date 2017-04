Niğde Belediyespor'un Kulüp Başkanı Yakup Yerlikaya Görevini Bırakıyor

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Niğde Belediyespor'un kulüp başkanı Yakup Yerlikaya Mayıs ayında yapılacak Olağan Genel Kurul'da aday olmayacağını söyledi.



Yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Niğde Belediyespor Kulüp Başkanı Yakup Yerlikaya, gelecek sezonda kulüp başkanlığı yapmayacağını açıkladı.



Başkan Yerlikaya konuşmasının devamında şunları söyledi:



"Sezon bitti ve sezonun bitmesi ile birlikte'de Mayıs ayının içerisinde Belediye başkanımızın da fikrini alarak bir olağan üstü genel kurul yapmayı düşünüyoruz. Yönetimdeki arkadaşlarımızdan devam edenler olabilir ama ben kulüp başkanı olarak yapılacak kurulda kesinlikle ve kesinlikle aday olmayı düşünmüyorum. Yaklaşık 4 ile 5 yıldır bu görevi yapıyorum. Ben göreve geldiğim süre içerisinde başarılı olduğumu düşünüyorum. Bazen belli bir yerde bırakmak gerekiyor. Artık yeni yüzler, yeni beyinler ve yeni hedefler noktasında biri aday olacaktır.



Uzun bir aradan sonra ilk defa ikinci ligde mücadele den Niğde Belediyespor son üç sezonda iki şampiyonluk yaparak büyük bir başarı elde etmiştir. Uzun bir aradan sonra çıktımız 2. Ligde de ilk hedefimiz ligde kalmaktı ve başarabilirsek play off oynaya bilmekti. Son iki haftaya kadar play off hedefimizi başarabildiğimizi düşünüyorum. Fakat ligi son iki haftasında play off oynamktan uzaklaştık. Şuan itibari ile bu sene play off oynamak Niğde Belediyespor için bitmiştir. Son iki haftamızı da en iyi şekilde oynayarak futbolcu arkadaşlarımızla sezonu bitirmektir. Çok ağır eleştiriler alarak bu sezonu tamamladık. Son üç sezonda iki şampiyonluk tamamlamış bir takıma, hocasına ve oyuncularına pervasızca eleştirileri doğru bulmuyorum. Eleştirilere her zaman açığız fakat eleştirme yerine çıkar yol sunmadılar. Bu eleştirilere rağmen başarılı olduğumuza da inanıyorum. Play off'ta oynayabilir fakat biz bunu tecrübesizlik sayalım.Evimizde oynadığımız Hatay spor maçını kazanmış olsaydık ben inanıyorum ki, play off potasında çok rahat bir şekilde yerimizi alırdık.Piyasada yönetim play off oynamak istemedi diyorlar. Biz neden istemeyelim play off oynamayı keşke oynayabilseydik de Niğde'ye bir heyecan daha yaşatabilseydik. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu heyecanı yaşarak bir üst lige çıkacağını düşünüyorum.



Niğde'nin sahibi çok ama sahipsiz bir şehirdir. Takımımızın da Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan başka sahibi yoktur. Deplasmanlara gittiğimizde benim sağ tarafımdan gittiğimiz şehrin valisi yanında milletvekili sol tarafında kulüp başkanı onun yanında belediye başkanı var. Şehirdeki amirler takımlarıyla bütünleşmiş bir şekildeler. Biz Niğde'de bu tabloyu göremedik. İnşallah ilerleyen yıllarda buna bir çare bulunur ve bütün şehir bir bütün olarak bir üst lige çıkma hedefinde birleşirler." - NİĞDE