Niğde Belediyespor İkinci Yarıya Galibiyetle Başladı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Niğde Belediyespor, evinde Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.



5 Şubat Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada taraftarında desteğini arkasına alan Niğde Belediyespor, maça iyi başlayan taraf oldu. Kırmızı-lacivertli ekip, Taner Yılmaz'ın 18. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçti. Eyüpspor, 3 dakika sonra Cem Ekici'nin golüyle beraberliği yakaladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Niğde Belediyespor, 56. dakikada Emin Yalın'ın golü ile skoru 2-1'e getirdi.



Baskısını gittikçe artıran Niğde ekibi, farkı ikiye çıkaran golü 59. dakikada buldu. Alaaddin Tosun'un ara pasında topla buluşan Gökhan Özer, düzgün ve sert vurarak takımını 3-1'lik üstünlüğe taşıdı. Maçın ilerleyen dakikalarında ise başka gol olmadı.



Niğde Belediyespor 3 puanı hanesine yazdırarak 29 puanla 6. sıradaki yerini korudu. - NİĞDE