Niğde Belediyesi Temizlik İşlerine Son Model 6 Araç Alındı

Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne 6 adet son model araç alındı. Çöp toplama ve temizlik işlerinde kullanılacak yeni araçlar, Şantiye Şefliğinde düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Yeni araçların kurdelesini kesen Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, "Halkımıza her alanda en iyi hizmeti sunmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz." dedi.



Halkımıza Hayırlı Olsun



Araç filosunu her geçen gün biraz daha genişleten Niğde Belediyesi, son model araç ve iş makinelerini bünyesine katmaya devam ediyor. Çöp toplama ve temizlik işlerinde kullanılmak üzere alınan 6 yeni araç Şantiye Şefliğinde, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ın da katıldığı törenle, hizmete sunuldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 12 araçtan 6'sını son model araçlarla yenilediklerini söyleyen Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, araçların Niğde halkına ve Niğde Belediyesi'ne hayırlı olmasını diledi.



"Şehrimiz gelişiyor, ihtiyaçlar artıyor"



Niğde halkına her alanda en iyi hizmeti sunmaya gayret gösterdiklerini ve bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Niğde Belediyesi'ndeki çalışabilir araç sayısının 160'a çıktığını, tüm araçların yaş ortalamasının da geçmiş yollara göre yarı oranda düşürüldüğünü kaydetti. Başkan Akdoğan, "Şehrimiz gelişip büyüdükçe, ihtiyaçlar da aynı oranda artıyor. Niğde'mizi geliştirmeye, güzelleştirmeye devam edeceğiz. Araç ve ekipman olarak bu amaç doğrultusundaki ihtiyaçlarımız neyse onlardan da mahrum kalmayacağız." dedi.



Her alanda olduğu gibi araç filosundaki yeniliklerle de dikkat çeken ve bölgesinde örnek hizmetlerin altına imza atan Niğde Belediyesi, geçtiğimiz aylarda 55 metre merdivenli itfaiye aracını da bünyesine katmıştı. Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne alınan 55 metre merdivenli itfaiye ve kurtarma aracının, Niğde Belediyesi ile birlikte Türkiye genelinde sadece 6 büyükşehir belediyesi tarafından kullanıldığı açıklanmıştı. - NİĞDE