Niğde Belediyesi Camilerde Temizlik Başlattı

Niğde Belediyesi, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte camilerde kapsamlı temizlik çalışması başlattı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vakumlu mobil yıkama aracıyla yapılan çalışmalarda bugüne kadar 22 caminin temizlendiği bildirildi.



Niğde Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen camilerin temizliği bu yıl da yoğun bir tempoyla başlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Günde ortalama 2 cami temizliği yapan ekipler, başlatılan seferberlik kapsamında bugüne kadar 22 camiyi temizledi. Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Nisan ayının başında başlattığı cami temizliği çalışmalarına hız verdi. Bir camide 5 bayan 3 erkek olarak 8 personel, camileri vakumlu mobil yıkama aracıyla temizliyor. Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde cami halıların yıkanmasından camların, aynaların, ayakkabılıkların silinmesine kadar her yeri alkolsüz özel bir deterjanla temizliyor. Hoş bir koku bırakması için de temizlikten sonra gül suyu sıkılıyor."