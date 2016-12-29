Niğde Askeri Gazino Mahkeme Salonu Oldu

Niğde İl Jandarma Komutanlığı eski askeri gazinosu, kentte 5 Ocak 2017'de başlayacak olan FETÖ/PYD davalarının ilk duruşması için Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonuna dönüştürüldü.



FETÖ/PDY kapsamında kentte tutuklu bulunanların yargılanacağı mahkeme salonu bulunamayınca, İl Jandarma Komutanlığı eski askeri gazinosu duruşma salonu olarak hazırlandı. Tutuklu bulunan şüphelilerin yargılanmasına 5 Ocak 2017'de başlanacak.