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Niğde Askeri Gazino Mahkeme Salonu Oldu

Niğde Askeri Gazino Mahkeme Salonu Oldu

Niğde İl Jandarma Komutanlığı eski askeri gazinosu, kentte 5 Ocak 2017'de başlayacak olan FETÖ/PYD davalarının ilk duruşması için Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonuna dönüştürüldü.

Niğde Askeri Gazino Mahkeme Salonu Oldu

Niğde İl Jandarma Komutanlığı eski askeri gazinosu, kentte 5 Ocak 2017'de başlayacak olan FETÖ/PYD davalarının ilk duruşması için Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonuna dönüştürüldü.

FETÖ/PDY kapsamında kentte tutuklu bulunanların yargılanacağı mahkeme salonu bulunamayınca, İl Jandarma Komutanlığı eski askeri gazinosu duruşma salonu olarak hazırlandı. Tutuklu bulunan şüphelilerin yargılanmasına 5 Ocak 2017'de başlanacak.

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