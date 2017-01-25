Nida Ateş'le Buluşmalar Grup Mecaz

Nida Ateş'le Buluşmalar serisinin Ocak ayı konuğu Grup Mecaz Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı öğretim görevlisi ve mezunu akademisyenlerden oluşuyor. İlk albüm Yalelli 2004 yılında, ikinci albümleri Derun 2009 yılında çıktı. Grup, albümlerinde anonim türküler ve derlemelerin yanısıra kendi bestelerine de yer veriyor. Yurt içi ve yurt dışı birçok festival ve yarışmada önemli başarıları olan grubun halk oyunları müziğinde hatırı sayılır bir geçmişi ve katkısı bulunmaktadır.> Tam 15 TL> İndirimli 10 TL