Nida Ateş'le Buluşmalar

Biletler konserden bir hafta önce Nilüfer Sanat gişelerinde.

Nida Ateş'le Buluşmalar

Biletler konserden bir hafta önce Nilüfer Sanat gişelerinde..

Tam: 15TL İndirimli: 10TL Nilüfer Sanat Gişeleri: Nazım Hikmet Kültürevi, Uğur Mumcu Sahnesi, Konak Kültürevi, Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu (Gişelerimiz; 12: 00 - 20: 00 saatleri arasında hizmet vermektedir.) Not: Etkinliğimizde merdiven bilet satışı yapılmayacaktır. Mazlum Çimen, halk müziği sanatçısı Aşık Nesimi Çimen'in oğludur. İstanbul Devlet Konservatuarı'nda dört yıl keman eğitimi aldıktan sonra aynı okulun bale bölümüne geçti. Bu bölümden 1980-1981'de mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde bale sanatçısı olarak görev aldı. Bilinen çok sayıda besteye sahip olan Çimen'in Bir çok dizi müziği ve yanı sıra en iyi müzik ödülü kazanmış film müzikleri de bulunmaktadır.

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB)

Mekan Adresi : Odunluk Mah. Akademi Caddesi No: 8

Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Nida Ateş'le Buluşmalar

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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