Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron'a Oy Verecek

Fransa Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 7 Mayıs tarihinde yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci ve son turunda Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'a oy vereceğini açıkladı.



Sosyal medyadan açıklama yapan Nicolas Sarkozy, "Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Emmanuel Macron'a oy vereceğim. Projesine destek olmasam da oyumu vereceğim" ifadelerini kullandı.



Ulusal Cephe Partisini engellemek çağrısında bulunan Cumhuriyetçiler Partisinin üyesi Sarkozy, tüm sağ ve merkez yetkililerden birlik çağrısında bulundu. - PARİS