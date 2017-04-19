- Nicolas Sarkozy'den Fillon'a destek



PARİS - Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı Adayı François Fillon'a desteğini belirtti.

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerin birinci turuna günler kala Nicolas Sarkozy, Facebook hesabında yayınladığı destek mesajından birkaç gün sonra Twitter hesabından da François Fillon'u destekledi. Açıklamasına sorumluluk çağrısıyla başlayan Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, "François Fillon'u neden desteklediğimi açıkça ifade etmek istiyorum. Tecrübeye, iradeye, Fransa'da felaket olan son beş yılın dönüşümünü sağlayacak. Aşırı sağ ve solu önleyecek projeye sahiptir" diyerek devam ediyor.

"Şirketlerin vergileri düşürülmeli ve göçler kontrolü sağlanmalı. Ülkemizin otorite sağlanmalı. Her biriniz için güvenliği sağlanmalı. Avrupa'yı yeniden canlandırılmalı." diyen Sarkozy, "François Fillon ile 5 yıl çalıştım, Başbakanımdı. Ona güveneceğimizi biliyorum" ifadelerini kullandı.

Hükümetin eski Başbakanı için birlik çağrısında bulunan Nicolas Sarkozy, "Sağcılarda çok sık olan bölünmemeyi önlemek lazım" dedi. Sarkozy "Bana göre, Fransa'nın çıkarı için her birimiz François Fillon'a oy vermeliyiz. ve benimde yapacağım budur. Gelecek Pazar François Fillon için toplanmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Fillon, merkez sağın cumhurbaşkanı adayını belirlemesi için yapılan ilk turda yüzde 44.1 oy almıştı. Fillon ile adaylığını açıklayan Sarkozy ise yüzde 21 almasının ardından aday olma hakkını kaybetmişti. Cumhurbaşkanlığı ilk turu 23 Nisan'da yapılacak. Herhangi bir aday yüzde 50'nim üzerinde oy alamazsa 7 Mayıs'ta ikinci tur yapılacak.