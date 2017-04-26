Nicolas Horvath, Akbank Sanat'ta Konser Verdi

Ünlü Fransız piyanist Nicolas Horvath, "Philip Glass'ın 80. Doğum Yılı Konseri"nde müzikseverlerle buluştu.



Akbank Sanat sahnesinde konser veren sanatçı, 20. yüzyılın en etkili bestecilerinden biri olarak kabul edilen Philip Glass'ın eserlerine yer verdi.



Başarılı sanatçı Horvath iki saati aşkın süren konserde, aralarında "Dreaming Awake", "5 Metamorphosis", "Trilogy Sonata" ve "The Sound of Silence" eserlerinin de bulunduğu bir repertuvarı yorumladı.



Hayranlarının uzun süre alkışladığı sanatçı, konserin ardından "Glassworlds 4" adlı albümünü hayranları için imzaladı.



Sanatçı, geçtiğimiz ekim ayında Paris Filarmonie'de Philip Glass'ın tüm piyano eserlerini 12 saatlik bir resital ile yorumlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.