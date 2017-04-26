Nicolas Horvath, 26 Nisan'da Akbank Sanat'ta seyircisiyle buluşuyor.



Nicolas Horvath, piyano



Paris Filarmonie'de Ekim 2016'da verdiği resitalde, Philip Glass'ın tüm piyano eserleri 12 saatlik bir resitalde yorumlayan ünlü piyanist Nicolas Horvath, yine Glass'ın eserlerinden oluşan bir programla Philip Glass'ın 80. doğum günü dolayısıyla Akbank Sanat'ta...



Sanatçı, Naxos için Philip Glass'ın tüm piyano eserlerini, Sheva Collection için de Erik Satie'nin tüm piyano eserlerini kaydetti. Bir çağdaş müzik sevdalısı olarak, Régis Campo, Denis Levaillant, Jaan Rääts, Kazuo Missé, Thérèse Brenet, Frederick Martin'la çalışmalar yaptı. Yüzden fazla bestecinin eserlerinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi ve elliden fazla eser (konçerto, sonat, etüd, toccata, prelüd) ona adandı.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Akbank Sanat



Mekan Adresi : İstiklal Caddesi, Taksim



Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Nicolas Horvath



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır