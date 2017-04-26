Nicolas Horvath

Nicolas Horvath, 26 Nisan'da Akbank Sanat'ta seyircisiyle buluşuyor.

Nicolas Horvath

Nicolas Horvath, 26 Nisan'da Akbank Sanat'ta seyircisiyle buluşuyor.

Nicolas Horvath, piyano

Paris Filarmonie'de Ekim 2016'da verdiği resitalde, Philip Glass'ın tüm piyano eserleri 12 saatlik bir resitalde yorumlayan ünlü piyanist Nicolas Horvath, yine Glass'ın eserlerinden oluşan bir programla Philip Glass'ın 80. doğum  günü dolayısıyla Akbank Sanat'ta...

Sanatçı, Naxos için Philip Glass'ın tüm piyano eserlerini, Sheva Collection için de Erik Satie'nin tüm piyano eserlerini kaydetti. Bir  çağdaş müzik sevdalısı olarak, Régis Campo, Denis Levaillant, Jaan Rääts, Kazuo Missé, Thérèse Brenet, Frederick Martin'la çalışmalar yaptı. Yüzden fazla bestecinin eserlerinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi ve  elliden fazla eser (konçerto, sonat, etüd, toccata, prelüd) ona adandı.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Akbank Sanat

Mekan Adresi : İstiklal Caddesi, Taksim

Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Nicolas Horvath

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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