Nicholas Payton Afro Caribbean Mix
Nicholas Payton Afro Caribbean Mixtape ProjectNicholas Payton, trompet, piyano, klavye, vokalVicente Archer, basJoe Dyson, davulGrammy ödüllü bir trompetçi...
Nicholas Payton Afro Caribbean Mixtape Project
Nicholas Payton, trompet, piyano, klavye, vokal
Vicente Archer, bas
Joe Dyson, davul
Grammy ödüllü bir trompetçi…
Birleşik Devletler'de caz müziğinin köklerinin dayandığı New Orleans kentinde 1973 yılında doğan, günümüzün en yetenekli müzisyenlerinden biri olarak görülen Nicholas Payton, genç yaşına rağmen caz tarihindeki yerini sağlamlaştırmış bir sanatçı.
Birden çok enstrümanı da çalabilme özelliğine sahip.
Ritm ağırlıklı son projesi ile Türkiye'de ilk kez Ankara'nın Festivali'ne katılacak olan Nicholas Payton'a her biri "frontman" müzisyen olan Vicente Archer, Joe Dyson eşlik ediyor
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Yenimahalle
Mekan : MEB Şura Salonu
Mekan Adresi : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beşevler Kampüsü K Blok
Başlangıç Saati : 29.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Nicholas Payton Afro Caribbean Mix
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır