Nicholas Payton Afro Caribbean Mix

Nicholas Payton Afro Caribbean Mixtape ProjectNicholas Payton, trompet, piyano, klavye, vokalVicente Archer, basJoe Dyson, davulGrammy ödüllü bir trompetçi...

Nicholas Payton Afro Caribbean Mix

Nicholas Payton Afro Caribbean Mixtape Project

Nicholas Payton, trompet, piyano, klavye, vokal

Vicente Archer, bas

Joe Dyson, davul

Grammy ödüllü bir trompetçi…  

Birleşik Devletler'de caz müziğinin köklerinin dayandığı New Orleans kentinde 1973 yılında doğan,  günümüzün en yetenekli müzisyenlerinden biri olarak görülen Nicholas Payton, genç yaşına rağmen caz tarihindeki yerini sağlamlaştırmış bir  sanatçı.

Birden çok enstrümanı da çalabilme özelliğine sahip.

Ritm ağırlıklı son projesi ile Türkiye'de ilk kez Ankara'nın Festivali'ne katılacak olan Nicholas Payton'a her biri  "frontman" müzisyen olan  Vicente Archer, Joe Dyson eşlik ediyor

 

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Yenimahalle

Mekan : MEB Şura Salonu

Mekan Adresi : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beşevler Kampüsü K Blok

Başlangıç Saati : 29.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Nicholas Payton Afro Caribbean Mix

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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