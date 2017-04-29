Nicholas Payton Afro Caribbean Mixtape Project



Nicholas Payton, trompet, piyano, klavye, vokal



Vicente Archer, bas



Joe Dyson, davul



Grammy ödüllü bir trompetçi…



Birleşik Devletler'de caz müziğinin köklerinin dayandığı New Orleans kentinde 1973 yılında doğan, günümüzün en yetenekli müzisyenlerinden biri olarak görülen Nicholas Payton, genç yaşına rağmen caz tarihindeki yerini sağlamlaştırmış bir sanatçı.



Birden çok enstrümanı da çalabilme özelliğine sahip.



Ritm ağırlıklı son projesi ile Türkiye'de ilk kez Ankara'nın Festivali'ne katılacak olan Nicholas Payton'a her biri "frontman" müzisyen olan Vicente Archer, Joe Dyson eşlik ediyor







Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Yenimahalle



Mekan : MEB Şura Salonu



Mekan Adresi : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beşevler Kampüsü K Blok



Başlangıç Saati : 29.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Nicholas Payton Afro Caribbean Mix



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır