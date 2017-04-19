Nice'te Üst Düzen Seçim Güvenliği

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında sandık başındaki güvenlik görevlisi sayısı artırılıyor. Güvenlik görevlileri zabıta ile beraber sandığa giden Fransızların güvenliğini sağlayacak. Nice Cumhuriyetçiler (LR) Belediye Başkanı Christian Estrosi, "Güvenlik sebebiyle Nice kentinde özel güvenlik görevlileri polis ve zabıtaya desteğe gelecek. Toplam 252 sandık başında görev alacaklar" dedi. Estrosi, "Dün gerçekleştirilen tutuklamalar Cumhurbaşkanlık seçimleri için yüksek risk olduğunu gözler önüne seriyor. Fransa tarihinde daha önce hiçbir zaman Cumhurbaşkanlık seçimlerinde böyle bir tehditle karşı karşıya kalmamıştık. Böyle bir atmosferde hiçbir tehdit küçümsenmemeli" diye konuştu.



Nice kenti 14 Temmuz 2016'da 86 kişinin hayatını kaybettiği ve 458 kişinin de yaralandığı bir terör saldırısına maruz kalmıştı.



(Özlem Kaplan /İHA)