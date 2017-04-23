Nice Havlu Attı

Fransa Ligi'nde Nice, Toulouse deplasmanında 1-1'lik beraberlikle 2 puan bıraktı ve şampiyonluk yarışına devlerin oldukça gerisinde kaldı.



Kırmızı siyahlılar, ligi 3. sırada tamamlama konunda ise çok büyük bir avantaja sahip. Zorlu karşılaşmada ev sahibi Corentin Jean ile öne geçerken, konuk takım Valentin Eysseric ile karşılık verdi ve mücadele 1-1 sona erdi. Nice puanını 74'e yükseltmesine rağmen bitime 4 maç kala Monaco ve PSG'nin oldukça gerisinde kaldı.