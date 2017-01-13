Niasse'nin Yeni Takımı Belli Oldu!

Everton'da umduğunu bulamayan Oumar Niasse, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'ye kiralandı.

Transfer dönemlerinin gözdesi Oumar Niasse, İngiltere Premier Lig'de kaldı. Everton'da tutunamayan Senegalli forvetin yeni rotası Hull City oldu. İngiliz kulübü Niasse'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.



Everton, 2016 ara transfer döneminde Niasse'yi Lokomotiv Moskova'dan 17,9 milyon Euro'ya transfer etmişti. 26 yaşındaki futbolcunun adı sık sık Türk kulüpleri ile anılıyordu.

Kaynak: AMK Spor