Ngc Başkanı Ekici, Polislerin Gününü Kutladı

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici, Türk Polis Teşkilatı'nın 172'inci kuruluş yıldönümünü kutladı.



Ekici, "toplum huzuru ve güvenliği için büyük bir özveri ile çalışan ve bu konuda önemli başarılara imza atan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172'inci yıldönümü kutlar başarılarının devamını dilerim" dedi.



Polis teşkilatının Türkiye'nin gururu olduğunun altını çizen Ekici, "emniyet teşkilatımız, toplumun güvenliğini sağlama ve bireylerin topluma faydalı olması yönünde yaptığı çalışmaların yanı sıra, hazırladığı destek projeleriyle de görevini her zaman fedakarca yerine getirmiştir. Gerektiğinde canlarını ortaya koyarak vatana, millete hizmette asli görevlerini ifa etmesiyle toplumun güvenini ve takdirini kazanan polislerimizin gününü en içten duygularla kutluyorum" diye konuştu. - NEVŞEHİR