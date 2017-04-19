Nfl Şampiyonu Patriots, Beyaz Saray'ı Ziyaret Etti

NEW Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) bu seneki şampiyonu New England Patriots takımı, Beyaz Saray'ı ziyaret etti.



ABD'nin en popüler spor organizasyonu Amerikan futbolunun şampiyonluk maçı Super Bowl'u kazanan Patriots takımının oyuncu, antrenör ve yöneticileri, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geldi.



Trump, düzenlenen basın toplantısında, 51. Super Bowl mücadelesinde Atlanta Falcons'a karşı 25 sayı geriye düşmesine rağmen maçı uzatmaya taşıyan ve müsabakadan 34-28 galip ayrılan Patriots'ı kutladı.



Toplam 24 kez NFL play-off'larına kalan, 9 konferans ve 5 Super Bowl şampiyonluğu bulunan Patriots'ın lig tarihindeki en başarılı takımlardan biri olduğunu vurgulayan Trump, "Hiçbir takım uzun yıllar boyunca bu kadar iyi olmamıştı." ifadesini kullandı.



Trump, Patriots'ın 25 sayı geriden gelerek büyük bir zafere imza attığının altını çizerek, "Bu başarı, sıkı çalışmanın, özverinin ve kararlılığın bir sonucudur." yorumunda bulundu.



Patriots takımının sahibi Robert Kraft, 5. kez Super Bowl şampiyonu olarak Beyaz Saray'ı ziyaret etmenin gurur verici olduğunu söyledi.



Kraft, oyuncu ve antrenörlerin sezon boyunca "zihinsel dayanıklılık" ortaya koyduğunu belirterek, bu sayede Patriots'ın 14 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile normal sezonu ligin zirvesinde tamamladığını ifade etti.



Patriots Başantrenörü Bill Belichick ise Beyaz Saray'da şampiyon bir takım olarak bulunmanın "ayrıcalık" olduğunu dile getirdi.



Belichick, play-off müsabakaları ve Super Bowl dahil bu sezon 17 galibiyet alan takımının oyuncu ve çalışanlarını kutlarken, tüm Patriots taraftarlarına da teşekkür etti.



Trump'ı protesto etmek için törene katılmadılar



Beyaz Saray'daki törene katılmayacaklarını açıklayan 6 oyuncunun yanı sıra Patriots'ın oyun kurucusu Tom Brady de ailevi nedenler yüzünden başkent Washington D.C.'ye gelemedi.



Patriots'ın Super Bowl kadrosunda yer alan Martellus Bennett, Devin McCourty, Chris Long, LaGarrette Blount, Dont'a Hightower ve Alan Branch, Trump'ı protesto etmek için Beyaz Saray'daki törene katılmayacaklarını daha önce duyurmuştu.



Bu arada takımın hücum oyuncusu Rob Gronkowski'nin, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın günlük basın brifingi sırasında podyumun arkasındaki kapıyı açarak brifingi bölmesi renkli görüntülere neden oldu.



Gronkowski, Spicer'a "Yardıma ihtiyacın var mı?" sorusunu yöneltip podyumdan ayrıldıktan sonra koyu bir Patriots taraftarı olarak bilinen Spicer, basın mensuplarına yönelerek, "Bu harika bir şey." dedi.