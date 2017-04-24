Nezaket Okulları 23 Nisan'ı Coşkuyla Kutladı

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, düzenledikleri programlarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutladı.



Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulunda düzenlenen törende doyasıya eğlenen minikler, programda gösterileriyle göz doldurdu. 23 Nisan ile ilgili şiirler okuyan minik öğrenciler, hazırladıkları gösteriler ve kırmızı-beyaz renklere büründükleri kostümleriyle renkli görüntüler oluşturdu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında dünyaya "Çocuklar hep bayram etsin" mesajı verdi. - ANKARA