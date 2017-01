Nezaket Eğitim Merkezinde Sihirli Dokunuş

Türkiye'nin ilk ve tek projesi olan Nezaket Okulları örnek nesiller yetiştirmeye devam ediyor. Çevreye duyarlı, bireylere saygılı, milli ve manevi değerlere bağlı çocuklar yetiştiren Nezaket Okulları minik Hasan ve Firdevs'in hayatını değiştirdi.



Nezaket Okullarının devamı olan Pursaklar Belediyesi Down Sendromu Nezaket Eğitim Merkezinde eğitim gören minik Hasan ve İranlı Firdevs'in hayatında önemli değişiklik yaşandı. İlk zamanlarda kalabalık ortamlarda bulunmaktan sıkılan Hasan ve Firdevs, Nezaket Okulu sayesinde bu fobisini yendi. El becerisini geliştiren, sayı saymayı öğrenen, yönergeleri kavrayan ve Türkçeyi konuşmaya başlayan İranlı minik Firdevs, Nezaket Okulu sayesinde mutluluğu yakaladı. Aldıkları eğitimlerle her geçen gün ilerleme kaydeden çocuklar davranışlarıyla takdir kazandı. Arkadaş edinme, paylaşma, el becerisi geliştirme, güzel konuşma, yemek adabı, temizlik adabı, ziyaret adabı, çevre bilinci, hayvan sevgisi gibi önemli konuların öğretildiği bu okulda çocukların öğrenme yetisi gelişiyor.



Pursaklar Belediyesi tarafında 2011 yılında başlatılan Nezaket Okulları, yetiştirdiği küçük hanımefendi ve beyefendilerle Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. 2016'da açılan Down Sendromu Nezaket Eğitim Merkezi ise hayatları kolaylaştırıp hem aileleri hem de çocukları tebessüm ettiriyor. Projeden memnun kalan veliler ise "Çocuklarımızı bizden daha fazla düşünen ve onlar için bu güzel hizmetleri sunan Belediye Başkanımız Selçuk Çetin'e teşekkür ediyoruz" diyerek memnuniyetlerini ifade etti. - ANKARA