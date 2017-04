Nezaket Atasoy, Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakanı ile Görüştü

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakanı H.E. Khaled Naser Abdullah Al Rowdhan'ı ziyaret etti.



Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy Kuveyt Devleti temaslarını Sanayi ve Ticaret Bakanı H.E. Khaled Naser Abdullah Al Rowdhan ile görüşerek tamamladı. Kuveyt Devleti Sanayi ve Ticaret Bakanlığında yapılan görüşmeye Türkiye Büyükelçisi Salih Murat Tamer'de katıldı.



Ziyarette Kuveyt Devletinin stratejik konumundan ve uluslararası yatırımcılara verilen haklardan bahseden Kuveyt Devleti Sanayi ve Ticaret Bakanı H.E. Khaled Naser Abdullah Al Rowdhan, "Kuveyt Devletine yatırım yapmanız için sizin gibi çok değerli Türk yatırımcıları davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyetiyle Kuveyt Devleti arasında ekonomik v e ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Kuveyt Devletine yapmış olduğunuz ziyareti çok önemsiyorum. Bu ziyaretinizin iki ülke arasında yapılacak olan birçok yatırımlara öncülük edeceğine inanıyorum. Her iki ülke dost ve müttefik ülkelerdir. Her iki ülkede de barış, huzur ve istikrar vardır. Biz Kuveyt Devleti olarak birçok alanda Türkiye'yi örnek alıyoruz" dedi.



Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ise konuşmasında, "Kuveyt Devletine yapmış olduğumuz ziyarette misafirperverliğiniz izin sizlere çok teşekkür ederim. Biz Türk iş dünyası olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti arasındaki ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel ilişkilere çok önem veriyoruz" diye konuştu.



Türkiye ve Kuveyt Devleti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçleneceğini belirten Türkiye Büyükelçisi Salih Murat Tamer, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti arasında çok güçlü ilişkilere sahibiz her iki ülkede dost ve müttefik ülkelerdir. İki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimizde güçlendirmeliyiz ve birlikte kalkınmalıyız" açıklamasını yaptı. - ANKARA