"Neyse" beş yıllık sessizliğini 27 Nisan akşamı yeni albümüyle KadıköySahne'de sonlandırıyor.



Alternatif rock sahnesinin güçlü isimlerinden Neyse, yeni albümü 'Haykırmadan Anlatamam'ın" yayınlanmasının ardından konserlere devam ediyor.



Davulda Deniz Ünlü, vokal ve gitarda Selim Kırılmaz'dan oluşan "Neyse", 'Yapma Meydan' adını verdiği ilk single'ını 2009'da yayınladı. Alternatif ve indie müzik yapan sanatçıları/grupları desteklemeyi amaçlayan Babajim İstanbul Studio'ları ve Radyo Eksen'in birlikte düzenlediği "Be the Band" müzik yarışmasını kazanan ekip, grupla aynı ismi taşıyan ilk albümünü yarışmanın ödülü olarak 2011'de yayınlandı. Aradan geçen beş yıllık sürede biriktirdiklerini, "Haykırmadan Anlatamam" isimli yeni albümü ile 24 Mart'ta paylaşan grup, 27 Nisan günü KadıköySahne'de.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : KadıköySahne



Mekan Adresi : KadıköySahne

Osmanağa Mah. Osmancık Sok: 25E



Başlangıç Saati : 27.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Neyse Albüm Lansman Konseri



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır