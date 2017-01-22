Newjoy Kimdir?

Newjoy Pazarlama Müdürü Ömer Öner, firmanın sektördeki yerini Wise TV'ye anlattı.



Öner, "Newjoy 2013 yılında kuruldu. Bebek ve genç mobilyasında uzman marka ve uzman mağazacılık üzerine konumlandık. Şuanda 0-24 yaş arası mobilyalarda bebek ve gençlere sadece bir oda değil aynı zamanda bir yaşam alanı tasarlıyoruz. Onları kendi dünyalarında özgür hissetmelerini sağlayan fonksiyonel mobilyalar ile yaşam alanı oluşturuyoruz. 2013 yılından bu yana uluslararası alanlarda ve fuarlarda bulunuyoruz. İlk kurulduğumuz yıl itibariyle 6 tane uluslararası fuarda bulunuyoruz ve 30 ülkeye ihracat yapıyoruz. Aynı zamanda konsept mağazalarımız bulunuyor. Vietnam'da mobilya mağazası açan ilk Türk firma olduk. ve Türkiye'de de 40 ilde 70 mağazamız bulunuyor" diyerek Türkiye için ilkleri gerçekleştirdiklerine değindi.