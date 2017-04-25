Newcastle Yeniden Premier Lig'de
İngiltere'nin köklü kulüplerinden Newcastle United yeniden Premier Lig'e yükseldi.
İngiltere'nin köklü kulüplerinden Newcastle United yeniden Premier Lig'e yükseldi.
Kaynak: Dunya.com
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