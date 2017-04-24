Newcastle United Premier Lig'de
İngiltere Championship ekiplerinden Newcastle United, sezon bitimine iki hafta kala Premier Lig'e çıkmayı garantiledi.
İngiltere Championship ekiplerinden Newcastle United, sezon bitimine iki hafta kala Premier Lig'e çıkmayı garantiledi.
Ligin 44. hafta maçında ağırladığı Preston North End'i 4-1 yenen İspanyol teknik adam Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United, ligi ilk iki takım arasında bitirmeyi garantileyerek yeniden Premier Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.
İSTANBUL / DHA