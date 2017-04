New York Yargıcı Sheila Abdus-Salaam, Hudson Nehri'nde Ölü Bulundu

New York'un en yüksek mahkemesinde görev yapan ilk siyahi kadın ABD'li yargıç Sheila Abdus-Salaam, Hudson Nehri'nde ölü bulundu.



ABD'li New York yargıcı 65 yaşındaki Sheila Abdus-Salaam, New york'taki Hudson Nehri'nde ölü olarak bulundu. New York polis yetkilileri, Sheila Abdus-Salaam hakkında acil aramadan sonra bedenini Hudson nehrinde bulduğunu açıkladı. Ayrıca, Sheila Abdus-Salaam'ın kocasının kayıp ilanı verdiği aktarıldı. Polis, vücudun tamamen giydirildiğini ve hiçbir travma veya suçluluk belirtisi göstermediğini söyledi. Ailesinin teşhisinin ardından Sheila Abdus-Salaam'ın cesedi otopsi için üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, polis ölümü olası bir intihar olarak değerlendiriyor ancak bir soruşturma devam ediyor.



Sheila Abdus-Salaam, Yüksek mahkemede ilk siyahi ve Müslüman kadın yargıcıydı. - NEW YORK