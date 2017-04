New York'un En Ünlü Restoranlarından Birinde Türk Şef Göz Dolduruyor

New York'taki en ünlü restoranların birinde henüz çok genç ve başarılı olmaya aday bir Türk çalışıyor. 23 yaşındaki Doğuş Şahin şimdiden dünyaca ünlü şeflerin gözdesi konumunda.



Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Yemek Sanatları bölümünden mezun olduktan sonra çalışmalarını devam ettirerek dünyaca ünlü şeflerle tanışma fırsatı bulan Şahin, Türkiye'nin ileride çok şey beklediği şef adayları arasında yerini alıyor.



New York'ta, The Nomad otelinin meşhur restoranında önce efsane şef Rene Redzepi'nin mutfağında deneyim kazanan Şahin, şimdilerde ünlü şef Daniel Humm ile birlikte çalışıyor. Önünde iki seçenek bulunan Doğuş Şahin ise istediği takdirde Kopenhag'a gidip farklı mutfakları da yakından inceleme şansına sahip.



Kendisine sorulduğunda ise kalbinde yatanın İstanbul'a dönüp ülkesinde uluslararası ödüller alabilecek kalitede bir restoran açmak ve İstanbul'u uluslararası bir gastronomi destinasyonu haline getirmek.



Doğuş Şahin aynı zamanda kendi Instagram hesabında deneyimlerini paylaşıyor;