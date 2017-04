New York'un 'Çalışan Yoksulları' Barınaklarda Yaşıyor - New

- Barınaktan görüntü

Sokakta yatan evsizlerden görüntüler

Barınakta kalan Richard, Ross, Michael, Derek ve Samuel ile röportaj

Dünyanın en pahalı emlak piyasalarından birine sahip New York'ta düşük ücretle çalışan binlerce kişi, yüksek ev kiralarını karşılayamadığı için barınaklarda yaşamak zorunda kalıyor

NEW BETÜL YÜRÜK - Dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD, aynı zamanda evsizlerin de en fazla olduğu ülkelerin başında geliyor.



Evsiz Hizmetleri Birimi verilerine göre, 8 milyonu geçen nüfusuyla ABD'nin en büyük metropolü New York'ta 60 binden fazla evsiz bulunuyor.



Dünyanın en pahalı emlak piyasalarından birine sahip New York'ta düşük ücretle hizmet sektöründe çalışan binlerce kişi, yüksek ev kiralarını karşılayamadığı için barınaklarda yaşamak zorunda kalıyor.



Her ne kadar madde bağımlılığı ve akıl sağlığı bozukluğu evsizliğin nedenleri arasında gösterilse de New York'un kimi zaman "dudak uçuklatan" yüksek ev kiraları, kentte evsiz sayısının artmasının temel nedeni kabul ediliyor.



"Big Apple" lakaplı kentin binlerce çalışan yoksulu yüksek ev kiralarını karşılayamadığı için barınaklarda yaşamak zorunda kalıyor.



New York'ta barınaklarda yaşayan evsizlerinin üçte ikisini ise (yaklaşık 40 bin) çocuklu aileler oluşturuyor. Barınaklarda 23 binden fazla çocuk yaşıyor.



Manhattan'da bir barınakta yaşayan Richard, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mükemmel bir işim olduğunu söyleyemem. Staten Adası feribotlarında bilet satıyorum. Yeteri kadar kazanamadığım için burada kalıyorum." dedi.



Sirke benzettiği barınakta koşulların çok iyi olmasa da kendisine kalacak bir yer imkanı sunulduğunu anlatan Richard, bir çok eyalette evsizlerin sokaklarda yaşamak zorunda olduğunu söyledi.



Richard, daha iyi bir iş bulup, birikim yaptıktan sonra barınaktan ayrılmak istediğini ifade etti.



Kuryecilik yaparak hayatını kazanan ve bir süre Bronx'ta yaşayan 53 yaşındaki Ross ise daha sonra kirasını karşılayamadığı için barınağa taşındığını kaydetti.



19 yıllıklık tesisatçı olan Michael ise açık kalp ameliyatı geçirdirten sonra Brooklyn'de bir barınağa yerleşmek zorunda kaldığını söyledi.



Hastanedeyken her şeyini kaybettiğini ve çalışamadığı belirten Michael, gidecek hiçbir yeri olmadığı için barınağa başvurduğunu ifade etti.



İşten çıkarıldığı işin barınağa taşınmak zorunda kaldığını anlatan Derek ise New York'ta oda kiralamanın bile en az bin dolar olduğunu ve bir çok kişinin ev kiralamaya gücü yetmediği için barınaklarda yaşadığını belirtti.



Barınakta yaşayan Samuel isimli işsiz bir vatandaş ise New York'ta ev kiralarının oldukça yüksek olduğunu, fiyatların özellikle 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarından sonra arttığını ifade etti.



Evsizlik sorunun baş ağrıttığı California eyaletinde de çok sayıda yoksul arabalarda ya da barınaklarda yaşıyor.