Dün Londra'dan İstanbul'a gelen Rod Nordland hakkında Türkiye'ye giriş yasağı olduğu görüldü. Polis memurları, "Milli Güvenlik aleyhine faaliyette bulunmak" nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'ye giriş yasağı bulunan Nordland'ın girişine izin vermedi. Nordland için Atatürk Havalimanı'nda "Kabul edilemez yolcu bilgilendirme formu" dolduruldu. İşlemlerin yapılmasının ardından Nordland, İngiltere'nin başkenti Londra'ya geri gönderildi.
New York Times Muhabirinin Türkiye'ye Girişine İzin Verilmedi
Milli Güvenlik aleyhine faaliyette bulunduğu gerekçesiyle Türkiye'ye girişine izin verilmeyen New York Times muhabiri Rod Nordland, Atatürk Havalimanı'ndan geri gönderildi.
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