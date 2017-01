New York Times: İlk Kez Bir Muhabirimizin Türkiye'ye Girişine İzin Verilmedi

New York Times gazetesi muhabiri Rod Nordland'ın Türkiye'ye girmesine izin verilmemesine, gazeteden büyük tepki geldi. New York Times Genel Yayın Yönetmeni Dean Baquet, yaşanan olayın adaletsiz olduğunu belirterek kınadı ve "basın özgürlüğüne bir hakaret olduğunu" savundu.



Genel Yayın Yönetmeni Baquet açıklamasında, "Türk hükümetinin bu eylemi, basın özgürlüğüne bir hakarettir ve dünyanın Türkiye'ye dair bağımsız haberler alabilmesini engelleme teşebbüsüdür. Rod, dünyanın pek çok yerinden çarpıcı habercilik işleri ortaya çıkarmış, deneyimli bir muhabirdir. Bugünkü eylemi haklı gösterecek hiçbir şey olamaz. The Times, Türkiye haberlerini adil, doğru ve tam olarak yapmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.



Haber Müdür Yardımcısı David McCraw da, ilk defa bir NY Times muhabirinin Türkiye'ye girmesini izin verilmediğini belirtti.



Türkiye'ye Basın Özgürlüğü Eleştirisi



Türkiye'nin dünyada en çok gazeteciyi hapse atan ülke olmasının eleştirildiği New York Times haberinde, Gazetecileri Koruma Komitesi'nin yıllık raporunda, Türkiye'de 81 gazetecinin hapiste olduğunu ve 100'den fazla medya organın kapatıldığını açıkladığı hatırlatıldı. Türk yetkililerin yabancı medya kuruluşlarını cezalandırıcı tutum izlediği, özellikle Alman medyasının bu konuda Türkiye'yle fazlaca sorun yaşadığı savunuldu. NY Times'ın haberinde Alman medyasından, Der Spiegel muhabiri Hasnain Kazım'ın ve ARD kanalından gazeteci Volker Schwenck'in Türkiye'de haber yapmalarının engellendiği ve ülkelerine gönderildikleri ifade edildi. Haberde ayrıca, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Türkiye'de bazı yabancı gazetecilerin gözaltına alındığı, ülkeye alınmadığı ya da sınır dışı edildiği kaydedildi. Wall Street Journal muhabiri Dion Nissenbaum'ın da Aralık ayında üç gün gözaltında tutulduktan sonra, eşi ve kızıyla birlikte ülkeden gittiği ifade edildi.



Dün Akşam Londra'ya Geri Gönderilmişti



Geçen ay Türkiye'den de haberler yapmış olan ve 150 farklı ülkede çalışmış olan deneyimli gazeteci Rod Nordland, dün İstanbul Atatürk Havalimanı'na indiğinde gözaltına alındıktan sonra Londra'ya giden bir uçakla geri gönderilmişti. The Times'tan Rick Gladstone'ın aktardığına göre, Türkiye'ye girmesine neden izin verilmediğiyle ilgili açıklama yapılmadı. Nordland, dün Atatürk Havalimanı'na indikten sonra polis tarafından durdurulup, İçişleri Bakanlığı'nın yasaklılar listesinde olduğu gerekçesiyle Türkiye'den geri gönderildiğini mail yoluyla gazetesine bildirmişti.



(Fotoğraflı) - İstanbul