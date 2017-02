New York, TARKAN'ı bekliyor

New York şehrinin her yanında dolaşan taksiler TARKAN görseli ile konseri müjdeliyor. Megastar, New York ve Los Angeles'ta gerçekleşecek konserlerinde dünya çapında ses getiren ve milyonlar tarafından sevilen şarkılarını seslendirecek.

Megastar Tarkan'ın, SM Production organizasyonuyla 2-3 Mart tarihlerinde New York'ta Manhattan Center Stüdyoları'nda bulunan Hammerstein konser salonunda, 5 Mart'ta ise Los Angeles'ta şehrin merkezinde yer alan, The Novo'da gerçekleşecek olan ve VIP biletleri şimdiden tükenen konserleri için hazırlıklar başladı. 2-3 Mart'ta gerçekleşecek olan New York konserleri için, şehrin her yanında dolaşan taksiler TARKAN görseli taşıyor.

Tarkan, New York ve Los Angeles'ta vereceği konserlerinde dünyada ses getirmiş ve sevilen pop şarkılarını birçok farklı ülkeden sevenleriyle paylaşacak.

Megastar'ın 2-3 Mart tarihlerinde New York, Hammerstein konser salonunda ve 5 Mart tarihinde Los Angeles, The Novo'da Turkcell sponsorluğunda SM Production tarafından organize edilecek konserleriyle ilgili detaylı bilgiye http://tarkanliveus.com/ adresinden ulaşılabilir.