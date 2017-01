New York'ta Yüzlerce Kediye "Kuş Gribi" Karantinası

NEW ABD'nin New York kentinde yüzlerce kedi, bulaşıcı "kuş gribi" hastalığına karşı karantinaya alındı.



Kentteki büyük bir hayvan kurtarma organizasyonu tarafından işletilen hayvan barınaklarında kuş gribi vakası görülmesi ve veterinerlerden birinin bu hastalığa yakalanması nedeniyle yüzlerce kedinin karantinaya alındığı bildirildi.



New York Sağlık İdaresi, kuş gribi hastalığına yol açan H7N2 virüsünün evcil kedilere bulaştığı ve bu nedenle söz konusu hayvanların karantinaya alındığını duyurdu.



Kentteki hayvan barınaklarında 500 kedinin bulunduğu ve testlerin ardından bunlardan 386'sında kuş gribi virüsüne rastlandığı belirtildi.



New York'taki virüsün öncelikle geçen kasım ayında, NYC Hayvan Bakım Merkezinin işlettiği Manhattan'daki hayvan barınaklarında bulunan kedilerde görüldüğü, ardından Queens ve Brooklyn barınaklardaki kedilere de bulaştığı kaydedildi.



New York Sağlık İdaresinin açıklamasında, evlerine kedi alan New Yorklulardan, virüs konusunda uyanık olmaları ve bu konuda gerekli önlemleri almaları istendi.



Kuş gribinin, yüksek ateş, burun akması, hapşırma, öksürme ve gözlerde sulanma gibi belirtileri bulunuyor.