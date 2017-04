New York'ta Yangın

NEW ABD'nin New York kentinde meydana gelen yangında 3'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.



Yetkililer, New York'un Queens bölgesinde iki katlı bir evde çıkan yangında 5 kişinin öldüğünü bildirdi.



İtfaiye Amiri Daniel Nigro, yangında hayatını kaybeden çocuklardan en küçüğünün 2 yaşında olduğunu belirterek, yangında bazı itfaiyecilerin de yaralandığını kaydetti.



Nigro, görgü tanıklarının patlama sesi duyduklarını söylemelerine rağmen olayın bir patlama gibi görünmediğini söyledi.



Evin ikinci katındaki pencereden atlayan 46 yaşındaki bir adamın yangından sağ kurtulduğu aktaran Nigro, ahşap çerçevelerin çabuk alev aldığını ve itfaiye ekipleri olay yerine geldiğinde alevlerin evi tamamen sarmış olduğunu anlattı.



New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaşanan olayın çok üzücü olduğunu dile getirerek, "Yangın çok çabuk yayıldı ve verilen kayıp çok büyük. Bir aile mahvoldu. Burada neler olduğu hakkında bilmemiz gereken çok şey var." dedi.



New York Valisi Andrew Cuomo, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Queens'de çıkan yangında feci şekilde hayatını kaybedenlerin yasını tutuyoruz." ifadesine yer verdi.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.