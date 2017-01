New York'ta Trump Karşıtı Gösteriler

NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında azınlıklar ve kadınlara yönelik söylemlerini protesto eden binlerce gösterici New York sokaklarında yürüdü.



Dünya genelinde "kadınlar yürüyüşü" (Women's March) adı altında düzenlenen Trump'ı protesto gösterileri, Trump'ın memleketi New York'ta da çoğunluğu kadın binlerce göstericiyi sokaklara çekti.



New York'ta göstericiler Birleşmiş Milletler genel merkezinin karşısındaki Dag Hammarskjold parkta toplandı.



Parkta bir süre şarkılar ve sloganlar eşliğinde Trump'ı protesto eden göstericiler, daha sonra 2. Cadde, ve 42. Sokak güzergahından 5. caddeye ulaştı.



Kalabalık buradan Donald Trump'ın başkanlık için hazırlıklarını yürüttüğü ve merkez olarak kullandığı 56 ve 57. sokaklar arasındaki Trump Tower'a doğru yürüdü.



Organizasyonun Facebook sayfasındaki duyuruda 78 bin kişinin katılmayı planladığı görülüyor. Organizatörler sayının daha fazla olabileceğini belirttiler.



Yoğun katılım nedeniyle özellikle Grand Central ve Times Square metro istasyonlarında yoğunluk yaşandı. Protestocular yürüyüş güzergahına ulaşmak için istasyon girişlerinde sıra beklemek zorunda kaldı.



Göstericiler, "Benim başkanım değil", "Trump'ı yargılayın", "Benim bedenim benim kararım," "Eşit ücret ve eşit haklar", "Kadın hakkı insan hakkıdır" yazılı pankartlar taşıdı.



Hillary Clinton da destek verdi



Başkanlık seçimlerinde Trump'a karşı kaybeden Demokrat Parti adayı Hillary Clinton da yürüyüşe Twitter'dan destek verdi.



Clinton, "Değerlerimiz için ayağa kalktığınız, konuştuğunuz ve yürüdüğünüz için teşekkür ediyorum. Biz her zaman birlikte daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.



Chicago, Boston, Atlanta ve diğer bazı büyük kentlerde düzenlenen gösterilerde de binlerce kişi Başkan Trump'ı protesto etti.



Trump, 8 Kasım'daki seçimin ardından New York'ta düzenlenen protesto gösterileri üzerine Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gayet açık ve başarılı bir başkanlık seçimi yaşadık. Ama şimdi medya tarafından kışkırtılan profesyonel göstericiler sokakta beni protesto ediyor. Bu büyük haksızlık." ifadelerini kullanmıştı.