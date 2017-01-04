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New York'ta Yolcu Treni Raydan Çıktı: 18 Yaralı

New York'ta Yolcu Treni Raydan Çıktı: 18 Yaralı

ABD'nin New York kentinde sabah seferi gerçekleştiren banliyö treninin raydan çıkması sonucu 18 kişi yaralandı.

New York'ta Yolcu Treni Raydan Çıktı: 18 Yaralı

ABD'de sabah seferi gerçekleştiren banliyö treninin raydan çıkması sonucu 18 kişi yaralandı.

ABD'nin New York kentinde bir banliyö treni sabah seferi sırasında raydan çıktı. Yetkililer, olayda en az 18 kişinin yaralandığını söyledi. - NEW YORK

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