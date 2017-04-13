New York'ta Parkta 4 Ceset Bulundu

CENTRAL ABD'nin New York kentinde bir parkta 4 ceset bulunduğu bildirildi.



Suffolk bölgesi polis yetkilisi Justin Meyers, yaptığı açıklamada, New York'un doğusunda yer alan Central Islip parkında kimliği belirsiz 4 erkek cesedinin bulunduğunu belirtti.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Aynı bölgede eylül ayında 2 ceset bulunmuş, cinayetlerle ilgili geçen ay MS-13 isimli çete üyesi 8 kişi gözaltına alınmıştı.