New York'ta Gündem Erkek Modası

New York Moda Haftası'nda birbirinden ünlü erkek giyim markaları yeni koleksiyonlarını tanıttı. Robert James son kreasyonunda politikayla modayı harmanladı ve ABD Başkanı Donald Trump'a karşı modellerine çeşitli dövizler taşıttı. Üç renkten oluşan koleksiyonunda modacı taba, siyah ve zeytin rengi kullandı.



New York Moda Haftası'nda yeni kreasyonunu sergileyen bir diğer marka ise David Maman oldu. Tasarımcı Jon Mickinney koleksiyonu anlattı:



"70'li yılların tarzını seviyoruz özellikle günümüzde her şey o kadar belirsiz ve herkes o kadar kendinden emin değil ki biraz eğlence için böyle bir koleksiyon hazırladık."



Maiden Noir'ın yeni koleksiyonunda ise sonbahar renkleri hakimdi.



