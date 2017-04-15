New York'ta Tren İstasyonunda Terör Saldırısı Paniği: 16 Kişi Yaralandı

New York'ta dün akşam saatlerinde silahlı saldırı olduğu yönünde ortaya çıkan dedikodu, tren istasyonunda büyük bir panik ve kaos yarattı.

KAOSTA 16 KİŞİ YARALANDI

Hafta sonu ve yoğun trafiğin olduğu saatlerde meydana gelen panik sonucunda istasyonu terk etmek isteyen yolcular birbirlerini ezdi. Yaşanan olaylarda 16 kişi yaralandı.



POLİS BİR KİŞİYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Polis olaylar sırasında bir kişiyi etkisiz hale getirmek için elektrik şoku silahı kullandı. Silahtan çıkan sesler paniğin daha da büyümesine neden oldu.



1200 KİŞİ MAHSUR KALDI

Aynı saatlerde New York Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi sosyal medya hesabından Penn Station ve Macy's mağazasında silah sesleri duyulduğu yönünde bilgiler aldıklarını açıkladı. Bu paylaşımın ardından panik daha da büyüdü. 1200 kişi uzun saatler boyunca istasyonda mahsur kaldı.



BELEDİYE BAŞKANI SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio olaylar sırasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Penn Station'da her hangi bir saldırı olmadığını açıkladı.