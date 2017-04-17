New York Fed İmalat Endeksi Beklentilerin Altında
New York Fed imalat endeksi nisan ayında 1.1 puanlık düşüş beklentilerine karşın 11.2 puan düşüş kaydetti.
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