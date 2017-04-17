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New York Fed İmalat Endeksi Beklentilerin Altında
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New York Fed İmalat Endeksi Beklentilerin Altında

New York Fed imalat endeksi nisan ayında 1.1 puanlık düşüş beklentilerine karşın 11.2 puan düşüş kaydetti.

New York Fed İmalat Endeksi Beklentilerin Altında

New York Fed imalat endeksi nisan ayında 1.1 puanlık düşüş beklentilerine karşın 11.2 puan düşüş kaydetti.

Kaynak: Dunya.com

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