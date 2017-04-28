New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.

New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.

Kaynak: Dunya.com

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