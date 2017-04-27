New York Borsası Yükselişle Kapandı

NEW New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.

New York Borsası Yükselişle Kapandı

NEW New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 7,26 puan (yüzde 0,03) artışla 20.982,35 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,38 puan (yüzde 0,06) yükselişle 2.388,83 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 23,71 puan (yüzde 0,39) değer kazanarak 6.048,94 puana yükseldi ve rekor seviyeden kapandı.

ABD'li sosyal medya paylaşım şirketi Twitter'ın hisse başına değeri yüzde 4,8 artış kaydederken, küresel internet televizyon ağı Netflix'in hisseleri yüzde 2 değer kazandı.

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