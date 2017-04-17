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New York Borsası Yükselişle Kapandı
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New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York borsası, Amerikalı yatırım bankalarının ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla haftanın ilk işlem gününe kazançlarla tamamladı.

New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York borsası, Amerikalı yatırım bankalarının ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla haftanın ilk işlem gününe kazançlarla tamamladı.

Kaynak: Dunya.com

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