New York Borsası Yükselişle Kapandı

NEW New York borsası, Amerikalı yatırım bankalarının ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla haftanın ilk işlem gününe kazançlarla tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 183,67 puan (yüzde 0,90) yükselişle 20.636,92 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 20,06 puan (yüzde 0,86) artışla 2.349,01 puana ulaştı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 51,64 puan (yüzde 0,89) değer kazanarak 5.856,79 puan oldu.



ABD'li yatırım bankacılığı devlerinden Bank of America ve Wells Fargo'nun hisse başına değeri sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 2,7 yükselirken, teknoloji şirketi Amazon'un hisseleri yüzde 2 prim yaptı.