New York Borsası Yükselişle Kapandı

NEW New York borsası, petrol fiyatlarındaki artışla haftanın ilk işlem gününü kazançlarla tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 1,92 puan (yüzde 0,01) yükselişle 20.658,02 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,62 puan (yüzde 0,07) artışla 2.357,16 puana ulaştı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 3,11 puan (yüzde 0,05) değer kazanarak 5.880,93 puan oldu.



Borsanın kapandığı saatte, ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,6 artışla 53,05 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da yüzde 1,3 yükselişle 55,95 dolardan işlem görüyordu.